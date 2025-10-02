Pago de intereses del CEPADEM: Ministro Chapman responde a jubilados sobre el fallo de la Corte

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó que el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el pago de intereses del CEPADEM debe ser analizado para determinar las fuentes de financiamiento.

“Hay que hacer los análisis correspondientes, revisando entes como CIACAP y PRA, además de la CSS, para poder hacerle frente a los ciudadanos de manera justa”, señaló Chapman. “Hay que hacer los análisis correspondientes, revisando entes como CIACAP y PRA, además de la CSS, para poder hacerle frente a los ciudadanos de manera justa”, señaló Chapman.

El presidente José Raúl Mulino evitó dar mayores detalles sobre cómo se realizará el desembolso. El fallo de la Corte declaró constitucional la Ley 727, que establece el pago de los intereses acumulados del CEPADEM, además del capital retenido en su momento.

¿Quiénes recibirán el pago del CEPADEM?

El presidente de la República de Panamá, @JoseRaulMulino, y el ministro de Economía y Finanzas, @FelipeChapman, hablaron sobre la revisión y discusión del Presupuesto General del Estado en la Asamblea Nacional y reclamos de jubilados y educadores. pic.twitter.com/7VP6icMSxa — Telemetro Reporta (@TReporta) October 2, 2025

Jubilados y pensionados que laboraron entre 1972 y 1983.

Trabajadores activos del sector público y privado con derecho según la Ley 727.

Herederos o sobrevivientes de trabajadores fallecidos que tenían derecho al pago.

La normativa ordena que se reconozcan los montos pendientes, descontando lo que ya haya sido pagado previamente.