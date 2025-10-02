Panamá Nacionales -  2 de octubre de 2025 - 10:02

Pago de intereses del CEPADEM: Ministro Chapman responde a jubilados sobre el fallo de la Corte

El ministro de Economía, Felipe Chapman, indicó que se analizan las fuentes de pago tras el fallo que ordena cancelar los intereses del CEPADEM a jubilados.

Pago de intereses del CEPADEM

Pago de intereses del CEPADEM

ARCHIVO
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó que el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el pago de intereses del CEPADEM debe ser analizado para determinar las fuentes de financiamiento.

“Hay que hacer los análisis correspondientes, revisando entes como CIACAP y PRA, además de la CSS, para poder hacerle frente a los ciudadanos de manera justa”, señaló Chapman. “Hay que hacer los análisis correspondientes, revisando entes como CIACAP y PRA, además de la CSS, para poder hacerle frente a los ciudadanos de manera justa”, señaló Chapman.

El presidente José Raúl Mulino evitó dar mayores detalles sobre cómo se realizará el desembolso. El fallo de la Corte declaró constitucional la Ley 727, que establece el pago de los intereses acumulados del CEPADEM, además del capital retenido en su momento.

¿Quiénes recibirán el pago del CEPADEM?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1973764710735679863&partner=&hide_thread=false
  • Jubilados y pensionados que laboraron entre 1972 y 1983.
  • Trabajadores activos del sector público y privado con derecho según la Ley 727.
  • Herederos o sobrevivientes de trabajadores fallecidos que tenían derecho al pago.

La normativa ordena que se reconozcan los montos pendientes, descontando lo que ya haya sido pagado previamente.

En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario de pago del PASE-U 2025 incluye nuevas provincias para cobro mediante cheque este lunes

Violenta riña en colegio de Colón deja a cuatro estudiantes heridos con arma punzocortante

¡Atención! MINSA realizará varias ferias de carnet blanco y verde este 4 de octubre

Recomendadas

Más Noticias