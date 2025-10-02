CSS refuerza estrategia para la detección del cáncer de mama.

La Caja de Seguro Social ( CSS ) ha reforzado su estrategia para la detección temprana del cáncer de mama mediante el uso de inteligencia artificial, equipos de última tecnología y 37 mamógrafos distribuidos en todas sus unidades ejecutoras a nivel nacional.

El doctor Jorge Saavedra, jefe nacional de Radiología Médica de la CSS, señaló que el personal ha sido debidamente capacitado en el manejo de estas herramientas tecnológicas.

“Este sistema nos ayuda a detectar más tempranamente casos que, probablemente, habrían pasado desapercibidos sin esta tecnología. Gracias a ello, hemos logrado identificar más cánceres en etapas iniciales y atenderlos con mayor rapidez”, afirmó.

Durante el año 2024, la CSS realizó un total de 58,704 mamografías en todo el país. La entidad reiteró el llamado a las mujeres mayores de 40 años a cumplir con su mamografía anual como parte fundamental de la prevención.