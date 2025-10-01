Panamá Nacionales -  1 de octubre de 2025 - 16:01

Hospitales y policlínicas de la CSS donde puedes realizarte una mamografía

La CSS realizó 58,704 mamografías a nivel nacional durante el año 2024, una cifra que refleja el diagnóstico oportuno del cáncer de mama.

Hospitales y policlínicas de la CSS donde puedes realizarte una mamografía.

Hospitales y policlínicas de la CSS donde puedes realizarte una mamografía.

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció los hospitales, policlínicas y ULAPS donde están ubicadas las máquinas para la detección temprana del cáncer de mama, las cuales cuentan con tecnología que garantiza un acceso más rápido y preciso para todas las mujeres panameñas.

Durante el año 2024, la CSS realizó 58,704 mamografías a nivel nacional, una cifra que refleja el compromiso institucional con la prevención y el diagnóstico oportuno de esta enfermedad.

Policlínicas de la CSS donde puedes realizarte una mamografía

Panamá

  • Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid
  • Ciudad de la Salud
  • Policlínica Generoso Guardia
  • Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés
  • Policlínica Presidente Remón
  • Policlínica Dr. Carlos Brin.
  • Policlínica Manuel María Valdés
  • Policlínica Don Alejandro de La Guardia
  • Policlínica Dr. José Joaquín Vallarino Z.
  • Policlínica Dr. Edilberto Culiolis

ULAPS

  • ULAPS Máximo Herrera Bethancourt
  • ULAPS Prof. Carlos Velarde

Panamá Oeste

  • Policlínica Dr. Santiago Barraza - Chorrera
  • Policlínica Dr. Blas Gómez Chetro - Arraiján
  • Policlínica Juan Vega Méndez - San Carlos

Panamá Este

  • Hospital Irma Lourdes Tzanetatos - 24 Diciembre
  • Hospital de Chepo

Bocas del Toro

  • Hospital Dr. Raúl Dávila Mena - Changuinola
  • Hospital de Almirante
  • Policlínica de Guabito

Coclé

  • Policlínica San Juan De Dios - Natá
  • Policlínica Manuel de Jesús Rojas -Aguadulce
  • Hospital Dr. Rafael Estévez -Aguadulce

Colón

  • Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero
  • Policlínica Dr. Hugo Spadafora Franco
  • Policlínica Laurencio Jaén Ocaña - Sabanitas

Chiriquí

  • Hospital Dr. Rafael Hernández L.
  • Policlínica Dr. Gustavo A. Ros - David
  • Policlínica Pablo Espinosa Batista - Bugaba
  • Hospital Dionisio Arrocha - Puerto Armuelles

Herrera

  • Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado
  • Policlínica Roberto Ramírez De Diego -Chitré

Los Santos

  • Policlínica Dr. Miguel Cárdenas Barahona - Las Tablas
  • Policlínica San Juan De Dios - Los Santos

Veraguas

  • Hospital Dr. Ezequiel Abadía - Soná
  • Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez - Santiago
En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario de pagos de bonos a jubilados y pensionados: Mes y monto a depositar por la CSS

CSS traslada pacientes de neurocirugía al Hospital Quirúrgico de la Ciudad de la Salud

CSS confirma pago a Jubilados y pensionados: días de cobro por cheque y ACH

Recomendadas

Más Noticias