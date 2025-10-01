Hospitales y policlínicas de la CSS donde puedes realizarte una mamografía.

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció los hospitales, policlínicas y ULAPS donde están ubicadas las máquinas para la detección temprana del cáncer de mama, las cuales cuentan con tecnología que garantiza un acceso más rápido y preciso para todas las mujeres panameñas.
Policlínicas de la CSS donde puedes realizarte una mamografía
Panamá
- Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid
- Ciudad de la Salud
- Policlínica Generoso Guardia
- Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés
- Policlínica Presidente Remón
- Policlínica Dr. Carlos Brin.
- Policlínica Manuel María Valdés
- Policlínica Don Alejandro de La Guardia
- Policlínica Dr. José Joaquín Vallarino Z.
- Policlínica Dr. Edilberto Culiolis
ULAPS
- ULAPS Máximo Herrera Bethancourt
- ULAPS Prof. Carlos Velarde
Panamá Oeste
- Policlínica Dr. Santiago Barraza - Chorrera
- Policlínica Dr. Blas Gómez Chetro - Arraiján
- Policlínica Juan Vega Méndez - San Carlos
Panamá Este
- Hospital Irma Lourdes Tzanetatos - 24 Diciembre
- Hospital de Chepo
Bocas del Toro
- Hospital Dr. Raúl Dávila Mena - Changuinola
- Hospital de Almirante
- Policlínica de Guabito
Coclé
- Policlínica San Juan De Dios - Natá
- Policlínica Manuel de Jesús Rojas -Aguadulce
- Hospital Dr. Rafael Estévez -Aguadulce
Colón
- Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero
- Policlínica Dr. Hugo Spadafora Franco
- Policlínica Laurencio Jaén Ocaña - Sabanitas
Chiriquí
- Hospital Dr. Rafael Hernández L.
- Policlínica Dr. Gustavo A. Ros - David
- Policlínica Pablo Espinosa Batista - Bugaba
- Hospital Dionisio Arrocha - Puerto Armuelles
Herrera
- Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado
- Policlínica Roberto Ramírez De Diego -Chitré
Los Santos
- Policlínica Dr. Miguel Cárdenas Barahona - Las Tablas
- Policlínica San Juan De Dios - Los Santos
Veraguas
- Hospital Dr. Ezequiel Abadía - Soná
- Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez - Santiago