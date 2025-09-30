CSS traslada pacientes de neurocirugía al Hospital Quirúrgico de la Ciudad de la Salud

CSS traslada pacientes de neurocirugía a Ciudad de la Salud

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los pacientes hospitalizados en el Servicio de Neurocirugía del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid están siendo trasladados al cuarto piso del Hospital Quirúrgico de la Ciudad de la Salud, donde se han habilitado 28 camas para su atención.

Los pacientes trasladados presentan patologías vasculares, tumores o requieren cirugías complejas de columna y craneotomías. Según la CSS, desde el lunes 29 de septiembre, 20 pacientes fueron trasladados de manera escalonada en ambulancias equipadas con personal y equipos necesarios para garantizar su seguridad.

Además, la institución informó que se han preparado cinco camas adicionales en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para atender casos críticos.

Objetivo del traslado

La CSS indicó que esta medida busca fortalecer y unificar la atención médica en una sola instalación, cubriendo todas las necesidades de los pacientes de neurocirugía, como parte del plan de reestructuración y mejora hospitalaria.

El Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias continuará brindando atención a pacientes críticos con traumas que no pueden ser trasladados, garantizando la continuidad de la asistencia hospitalaria especializada.