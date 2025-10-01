SINAPROC emite aviso de vigilancia por lluvias significativas hasta el 4 de octubre

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que, de acuerdo con datos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMPHA), se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias significativas desde las 11:30 a.m. de este miércoles 1 de octubre hasta las 11:59 p.m. del sábado 4 de octubre de 2025.
Zonas bajo aviso
- Bocas del Toro
- Chiriquí
- Ngäbe Buglé
- Veraguas
- Coclé
- Herrera
- Los Santos
- Colón
- Panamá
- Panamá Oeste
- Darién
- Guna Yala
Condiciones previstas según IMHPA y SINAPROC
El SINAPROC advierte que se esperan aguaceros y tormentas muy fuertes, con acumulados importantes, sobre todo el viernes 3 y sábado 4 de octubre.
- Los acumulados podrían oscilar entre 50 y 100 mm diarios, con montos puntualmente superiores en áreas de mayor intensidad.
- Entre los posibles impactos se encuentran inundaciones, deslizamientos de tierra, crecidas y desbordes de ríos, anegaciones en calles y caídas de árboles.
Recomendaciones del SINAPROC
- Evitar cruzar ríos y quebradas con corrientes crecidas.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SINAPROC.
- Conducir con precaución por el riesgo de deslizamientos y calles inundadas.
- Revisar desagües y sistemas pluviales en viviendas y comercios.
- Reportar emergencias a la línea 520-4429 / 911.
- El SINAPROC recordó que se mantendrá dando seguimiento constante a las condiciones meteorológicas y recomendó a la ciudadanía atender las indicaciones oficiales para prevenir situaciones de riesgo.