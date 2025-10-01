SINAPROC emite aviso de vigilancia por lluvias significativas hasta el 4 de octubre

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que, de acuerdo con datos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMPHA), se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias significativas desde las 11:30 a.m. de este miércoles 1 de octubre hasta las 11:59 p.m. del sábado 4 de octubre de 2025.