Panamá Nacionales -  1 de octubre de 2025 - 14:04

SINAPROC emite aviso de vigilancia por lluvias significativas hasta el 4 de octubre

El SINAPROC mantiene aviso de vigilancia por lluvias y tormentas fuertes en varias provincias de Panamá hasta el 4 de octubre de 2025.

SINAPROC emite aviso de vigilancia por lluvias 

SINAPROC emite aviso de vigilancia por lluvias 

SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que, de acuerdo con datos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMPHA), se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias significativas desde las 11:30 a.m. de este miércoles 1 de octubre hasta las 11:59 p.m. del sábado 4 de octubre de 2025.

Zonas bajo aviso

  • Bocas del Toro
  • Chiriquí
  • Ngäbe Buglé
  • Veraguas
  • Coclé
  • Herrera
  • Los Santos
  • Colón
  • Panamá
  • Panamá Oeste
  • Darién
  • Guna Yala

Condiciones previstas según IMHPA y SINAPROC

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1973461412736577572&partner=&hide_thread=false

El SINAPROC advierte que se esperan aguaceros y tormentas muy fuertes, con acumulados importantes, sobre todo el viernes 3 y sábado 4 de octubre.

  • Los acumulados podrían oscilar entre 50 y 100 mm diarios, con montos puntualmente superiores en áreas de mayor intensidad.
  • Entre los posibles impactos se encuentran inundaciones, deslizamientos de tierra, crecidas y desbordes de ríos, anegaciones en calles y caídas de árboles.

Recomendaciones del SINAPROC

  • Evitar cruzar ríos y quebradas con corrientes crecidas.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SINAPROC.
  • Conducir con precaución por el riesgo de deslizamientos y calles inundadas.
  • Revisar desagües y sistemas pluviales en viviendas y comercios.
  • Reportar emergencias a la línea 520-4429 / 911.
  • El SINAPROC recordó que se mantendrá dando seguimiento constante a las condiciones meteorológicas y recomendó a la ciudadanía atender las indicaciones oficiales para prevenir situaciones de riesgo.
En esta nota:
Seguir leyendo

Clima en Panamá para este jueves 25 de septiembre

Mujer de 84 años desaparecida en El Cacao, Capira, fue localizada con vida

Altas temperaturas provocan descompensaciones durante desfile en Pueblo Nuevo

Recomendadas

Más Noticias