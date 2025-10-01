Vaquero brasileño recorre América en mula para donar fondos a hospital de cáncer en Brasil

Pedro Henríquez Biondo, un vaquero brasileño, partió desde Texas, Estados Unidos, en octubre de 2024, junto a sus mulas Oklahoma y Ada, con el objetivo de completar una travesía solidaria, en la que donará todos los fondos recaudados al hospital que atiende a pacientes con cáncer en Barretos, Brasil.
de Coclé, donde recorrió parte de la carretera Panamericana acompañado de jinetes coclesanos. También recibió un reconocimiento por parte de la Gobernación de Coclé, y como obsequio, un sombrero confeccionado por artesanos panameños.
Durante su viaje con sus dos mulas, Henríquez expresó sentirse agradecido y sorprendido por el reconocimiento y la calidez del trato recibido.
Como parte del legado que desea dejar, destacó su interés en difundir la cultura vaquera brasileña y escribir un libro para sus familiares.