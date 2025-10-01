Vaquero brasileño recorre América en mula para donar fondos a hospital de cáncer en Brasil

Pedro Henríquez Biondo, un vaquero brasileño, partió desde Texas, Estados Unidos, en octubre de 2024, junto a sus mulas Oklahoma y Ada, con el objetivo de completar una travesía solidaria, en la que donará todos los fondos recaudados al hospital que atiende a pacientes con cáncer en Barretos, Brasil.

El brasileño fue recibido por residentes de la provincia

Pedro Henríquez Biondo, el vaquero brasileño que realiza una travesía desde Texas, en Estados Unidos, hacia Brasil junto a sus mulas, Oklahoma y Ada, se encuentra en la provincia de Coclé.

"Me sorprende mucho, yo no esperaba tanto este reconocimiento, la gente cálida que me… pic.twitter.com/zHjO1NYOg0



“Me sorprende mucho, yo no esperaba tanto este reconocimiento, la gente cálida que me… pic.twitter.com/zHjO1NYOg0 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 1, 2025

de Coclé, donde recorrió parte de la carretera Panamericana acompañado de jinetes coclesanos. También recibió un reconocimiento por parte de la Gobernación de Coclé, y como obsequio, un sombrero confeccionado por artesanos panameños.

Durante su viaje con sus dos mulas, Henríquez expresó sentirse agradecido y sorprendido por el reconocimiento y la calidez del trato recibido.

Como parte del legado que desea dejar, destacó su interés en difundir la cultura vaquera brasileña y escribir un libro para sus familiares.