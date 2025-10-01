Policía Nacional captura a cuatro hombres por presunta violación de menores

La Policía Nacional realizó allanamientos coordinados en los distritos de Betania, 24 de Diciembre, Pacora y Alcalde Díaz, que resultaron en la aprehensión de cuatro hombres, señalados de presunta participación en delitos de violación de menores.

Policía Nacional detiene a cuatro hombres por presunta violación

Las autoridades indicaron que los operativos se llevaron a cabo como parte de investigaciones en curso para proteger a las víctimas y garantizar la seguridad de los menores en las comunidades afectadas.

Se espera que en los próximos días se informen detalles adicionales sobre los procesos judiciales que enfrentarán los detenidos y las medidas adoptadas por las autoridades para el resguardo de los afectados.