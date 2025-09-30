Panamá Entretenimiento -  30 de septiembre de 2025 - 11:01

Sorteo del Gordito del Zodiaco por la Lotería Nacional será este viernes 3 de octubre

La Lotería Nacional realizará esta semana el sorteo del Gordito del Zodiaco 402-345, tras solicitud de los billeteros.

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que el sorteo del Gordito del Zodiaco 402-345, correspondiente a septiembre de 2025, no se realizará este viernes 26, como estaba previsto.

Sorteo del Gordito del Zodiaco se realizará el viernes 3 de octubre

La nueva fecha será el viernes 3 de octubre de 2025, en su horario regular, según confirmó la institución. El cambio fue aprobado tras una solicitud de los billeteros, quienes pidieron más tiempo para facilitar la venta de boletos y permitir que los clientes adquieran con calma los productos tradicionales de la Lotería.

El Gordito del Zodiaco es uno de los sorteos más esperados cada mes, ya que ofrece a los panameños la oportunidad de ganar premios significativos y cambiar su vida con un solo billete.

