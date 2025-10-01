46 pilotos de Copa Airlines ascienden a capitanes; 7 son mujeres

La aerolínea panameña Copa Airlines celebró este martes el ascenso de 46 pilotos a capitanes, en un evento donde se destacó el compromiso y liderazgo de los oficiales. De estos, al menos siete son mujeres, representando un 12 % de la plantilla de pilotos, una de las cifras más altas de participación femenina en la aviación internacional.

“Este es un momento muy especial porque nos permite retribuirle a las familias lo que ha representado el sacrificio de todos ellos, esas largas horas de estudio y de preparación”, afirmó el capitán Bolívar Domínguez, vicepresidente de operaciones de vuelo de Copa Airlines.

Copa Airlines ascienden a pilotos a capitanes

El ascenso al rango de capitán implica completar un programa integral de entrenamiento de aproximadamente cuatro meses, que incluye formación teórica, simulador de vuelo, vuelos supervisados y evaluaciones por la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC). Además, los candidatos deben demostrar experiencia operacional, cumplir con un mínimo de horas de vuelo y aprobar evaluaciones técnicas y entrevistas con líderes de operaciones.

Entre los nuevos capitanes, 12 son egresados de la ALAS, la Academia de Pilotos de Copa Airlines. La aerolínea estima cerrar el año con más de 1,400 pilotos y proyecta la incorporación de 670 nuevos pilotos en los próximos cinco años, conforme se sumen nuevas aeronaves a la flota.

Actualmente, Copa Airlines opera un promedio de 380 vuelos diarios desde el Hub de las Américas en Tocumen, conectando más de 85 destinos en 32 países de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, con una flota moderna de Boeing 737-800 NG y 737 MAX9 y un rendimiento de puntualidad superior al 90 %.

FUENTE: EFE