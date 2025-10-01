UTP gradúa a 94 nuevos profesionales de Ingeniería Industrial y destaca excelencia académica

Un total de 94 nuevos profesionales recibieron su título de graduación de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), en una ceremonia que destacó el compromiso académico y la excelencia estudiantil.
El Capítulo de Honor estuvo compuesto por Valerie Herrera Morán, Andrea Guerra De León y Marcela Trotch Correoso, reconocidas por su desempeño destacado durante toda la carrera.
UTP gradúa a 94 nuevos profesionales de Ingeniería Industrial y resalta excelencia académica
Durante el acto, Ángela Laguna, rectora de la UTP, instó a los graduados a convertirse en “agentes de cambios, contribuyendo al mejoramiento de las economías y de la calidad de vida de sus comunidades y del mundo en general”.
Por su parte, Delia García de Benítez, decana de la Facultad, alentó a los jóvenes profesionales a soñar en grande, ser ambiciosos con sus metas y nunca conformarse con lo aprendido, motivándolos a seguir desarrollándose en su vida profesional.
Esta promoción de graduados representa un nuevo impulso al desarrollo del sector industrial y económico del país, aportando talento capacitado que busca generar impacto positivo en la sociedad.