UTP gradúa a 94 nuevos profesionales de Ingeniería Industrial y destaca excelencia académica

Un total de 94 nuevos profesionales recibieron su título de graduación de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) , en una ceremonia que destacó el compromiso académico y la excelencia estudiantil.

El Capítulo de Honor estuvo compuesto por Valerie Herrera Morán, Andrea Guerra De León y Marcela Trotch Correoso, reconocidas por su desempeño destacado durante toda la carrera.

Durante el acto, Ángela Laguna, rectora de la UTP, instó a los graduados a convertirse en “agentes de cambios, contribuyendo al mejoramiento de las economías y de la calidad de vida de sus comunidades y del mundo en general”.

Por su parte, Delia García de Benítez, decana de la Facultad, alentó a los jóvenes profesionales a soñar en grande, ser ambiciosos con sus metas y nunca conformarse con lo aprendido, motivándolos a seguir desarrollándose en su vida profesional.

Esta promoción de graduados representa un nuevo impulso al desarrollo del sector industrial y económico del país, aportando talento capacitado que busca generar impacto positivo en la sociedad.