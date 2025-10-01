Chiriquí Nacionales -  1 de octubre de 2025 - 10:42

Policía y PGN recuperan herramientas vinculadas a hurto agravado

La Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación recuperaron herramientas y otros artículos relacionados con presuntos casos.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación (PGN) lograron recuperar herramientas y otros artículos que presuntamente están relacionados con el delito de hurto agravado, durante diligencias de allanamiento realizadas en los distritos de Alanje y Bugaba, en la provincia de Chiriquí.

Policía Nacional fiscaliza hurto agravado en los distritos de Alanje y Bugaba

Las autoridades mantienen operativos en la región para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de las personas involucradas, en el marco de la investigación que se sigue sobre los casos de hurto agravado.

Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre los objetos recuperados y las posibles detenciones vinculadas a estos hechos.

