Rector de la Universidad de Panamá anuncia que no se postulará como candidato

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, informó que no presentará su postulación para un nuevo período en este cargo, luego de haberse aprobado la convocatoria específica y el calendario electoral para el año 2026.

De acuerdo con el organismo electoral, a partir del 30 de septiembre de 2025, podrán participar en las elecciones todos los profesores con más de tres años de antigüedad, el personal administrativo permanente o con más de cinco años de servicio en la institución, y los estudiantes regulares.

Estos estarán habilitados para elegir al rector, decanos, vicedecanos, así como a los directores y subdirectores de los centros regionales universitarios.

Las elecciones se realizarán el 1 de julio de 2026 en todas las unidades académicas, con excepción de las elecciones de decanos y vicedecanos de las facultades de Ingeniería, Psicología y Comunicación Social, así como del director y subdirector del Centro Regional Universitario de Panamá Este.