Universidad de Panamá estrena simulador de parto para enfermería

La Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá incorpora simulador “Lucina” para prácticas de parto, hemorragias y cuidados neonatales.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá cuenta ahora con un simulador de parto con respuesta fisiológica de recién nacido, destinado a la formación de estudiantes del Departamento de Enfermería Materno-Infantil.

El simulador, llamado “Lucina”, permite recrear diversos escenarios, que incluyen partos normales, hemorragias o subidas de presión, con movimientos, signos vitales y posibles complicaciones.

Según Yahaira Orán, vicedecana de la Facultad de Enfermería, este equipo permitirá a los estudiantes: "Perder el miedo, tomar decisiones y garantizar que la atención y el cuidado sean los apropiados, familiarizándose con situaciones que enfrentarán en la práctica clínica".

El simulador tiene un valor de B/.130,000, y la empresa proveedora que ganó la licitación se encargará de capacitación y mantenimiento, asegurando el correcto funcionamiento del equipo, según un comunicado oficial de la Universidad de Panamá.

