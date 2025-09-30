Universidad de Panamá estrena simulador de parto para enfermería

La Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá cuenta ahora con un simulador de parto con respuesta fisiológica de recién nacido, destinado a la formación de estudiantes del Departamento de Enfermería Materno-Infantil.

El simulador, llamado “Lucina”, permite recrear diversos escenarios, que incluyen partos normales, hemorragias o subidas de presión, con movimientos, signos vitales y posibles complicaciones.

Según Yahaira Orán, vicedecana de la Facultad de Enfermería, este equipo permitirá a los estudiantes: "Perder el miedo, tomar decisiones y garantizar que la atención y el cuidado sean los apropiados, familiarizándose con situaciones que enfrentarán en la práctica clínica".

El simulador tiene un valor de B/.130,000, y la empresa proveedora que ganó la licitación se encargará de capacitación y mantenimiento, asegurando el correcto funcionamiento del equipo, según un comunicado oficial de la Universidad de Panamá.