Tribunal Electoral admite 14 solicitudes de revocatoria de mandato contra autoridades locales

El Tribunal Electoral informó que han sido aceptadas 14 solicitudes de revocatoria de mandato contra autoridades locales, las cuales están siendo procesadas por los demandantes y se encuentran en la fase de recolección de firmas de respaldo para continuar con el procedimiento.

Entre estas solicitudes se encuentran las de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba; el alcalde del distrito capital, Mayer Mizrachi; la diputada Paulette Thomas; el diputado Manuel Cheng, entre otras autoridades electas el 5 de mayo de 2024.

De acuerdo con Rubén Darío González, de la Dirección de Organización Electoral, aún está pendiente por resolver una apelación correspondiente al alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván.

Asimismo, una de las iniciativas, la del alcalde Mizrachi, está pendiente de capacitación de sus activistas. Actualmente, nueve solicitudes se encuentran en la etapa de recolección de firmas.