Metro de Panamá desaloja puestos de buhonería en la estación Pan de Azúcar.

Este martes 30 de septiembre, personal del Metro de Panamá llevó a cabo el desalojo de 14 puestos de buhonería en la estación de Pan de Azúcar, ubicada en el distrito de San Miguelito, como parte del proceso de recuperación de espacios públicos.

Ante esta medida, los comerciantes se mostraron notablemente afectados y solicitaron a la entidad una prórroga para continuar con las ventas hasta el 15 de enero de 2026.

De acuerdo con el Metro, los avisos de desalojo fueron comunicados con un año de antelación, y se les explicó previamente el cumplimiento de las normas. Además, se había establecido el 21 de septiembre como fecha límite para el retiro voluntario.

La semana pasada, un hecho similar se registró en la estación de San Miguelito, donde el Metro de Panamá reconoció que la venta informal de artículos en las estaciones responde a los esfuerzos de muchos ciudadanos por sostener a sus familias. Sin embargo, recordó que está prohibida la venta de bienes y servicios, de manera permanente o ambulatoria, dentro de las instalaciones.