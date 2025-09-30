Panamá respalda plan de paz de EE. UU. e Israel como "primer paso" en Medio Oriente

La Cancillería de Panamá reconoció este martes que el plan de paz presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, y respaldado por Israel, constituye “un valioso primer paso hacia la resolución del conflicto en Medio Oriente”.

A través de un comunicado oficial, el gobierno panameño destacó su disposición de acompañar todas las acciones que contribuyan a la paz, estabilidad y cooperación internacional, reafirmando así su compromiso con los esfuerzos multilaterales para resolver la prolongada crisis en la región.

Panamá respalda plan de paz de EE. UU. e Israel

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1973103312846098853&partner=&hide_thread=false Panamá a través de la @CancilleriaPma reconoció que el plan de paz presentado por Estados Unidos y respaldado por Israel, "es un valioso primer paso hacia la resolución del conflicto en Medio Oriente".



"La República de Panamá estima que el Plan de Paz expuesto por el presidente… pic.twitter.com/GGw5EvPrTK — Telemetro Reporta (@TReporta) September 30, 2025

La posición de Panamá se enmarca dentro de su política exterior de apoyo a las iniciativas internacionales que promuevan el diálogo y la solución pacífica de los conflictos. El reconocimiento al plan impulsado por Washington se suma a la línea histórica de la diplomacia panameña de respaldo a la cooperación global y al derecho internacional.

El plan de paz, impulsado desde la Casa Blanca y respaldado por Israel, busca establecer una hoja de ruta para poner fin a décadas de enfrentamientos en Medio Oriente. Aunque ha generado posiciones divididas a nivel internacional, Panamá destacó su valor como primer paso en un proceso que requiere diálogo, confianza y consenso entre las partes involucradas.