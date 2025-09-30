Panamá respalda plan de paz de EE. UU. e Israel como "primer paso" en Medio Oriente

La Cancillería de Panamá reconoció este martes que el plan de paz presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, y respaldado por Israel, constituye “un valioso primer paso hacia la resolución del conflicto en Medio Oriente”.
A través de un comunicado oficial, el gobierno panameño destacó su disposición de acompañar todas las acciones que contribuyan a la paz, estabilidad y cooperación internacional, reafirmando así su compromiso con los esfuerzos multilaterales para resolver la prolongada crisis en la región.
Panamá respalda plan de paz de EE. UU. e Israel
La posición de Panamá se enmarca dentro de su política exterior de apoyo a las iniciativas internacionales que promuevan el diálogo y la solución pacífica de los conflictos. El reconocimiento al plan impulsado por Washington se suma a la línea histórica de la diplomacia panameña de respaldo a la cooperación global y al derecho internacional.
El plan de paz, impulsado desde la Casa Blanca y respaldado por Israel, busca establecer una hoja de ruta para poner fin a décadas de enfrentamientos en Medio Oriente. Aunque ha generado posiciones divididas a nivel internacional, Panamá destacó su valor como primer paso en un proceso que requiere diálogo, confianza y consenso entre las partes involucradas.