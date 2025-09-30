MINSA inicia remodelación de sala de psiquiatría para adolescentes en el HSMA

Con el propósito de brindar una recuperación integral a adolescentes entre 15 y 17 años en situación de vulnerabilidad, este lunes se dio la primera palada de la remodelación de la Sala de Psiquiatría del Hospital San Miguel Arcángel (HSMA), un proyecto impulsado por el Despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Salud ( Minsa ) .

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que actualmente el hospital atiende a unos 200 pacientes de salud mental cada mes, de los cuales 30 requieren hospitalización. Sin embargo, la sala existente contaba con solo siete camas.

“Con esta remodelación, la capacidad aumentará a más de 20 camas, lo que permitirá ampliar la cobertura y brindar una atención más digna a los adolescentes”, explicó. “Con esta remodelación, la capacidad aumentará a más de 20 camas, lo que permitirá ampliar la cobertura y brindar una atención más digna a los adolescentes”, explicó.

MINSA inicia un proyecto con rostro humano

image

La primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, subrayó que este es un proyecto profundamente humano que busca ofrecer a los jóvenes atención hospitalaria, intervención en crisis y apoyo psicosocial en los momentos más críticos de sus vidas.

“Los intentos de suicidio en adolescentes van en aumento; cada número representa a un hijo, una hija, un estudiante y una vida que está pidiendo ayuda. Esta sala es para ellos, con este mensaje: te veo, te creo y estoy aquí para apoyarte”, expresó Cohen de Mulino. “Los intentos de suicidio en adolescentes van en aumento; cada número representa a un hijo, una hija, un estudiante y una vida que está pidiendo ayuda. Esta sala es para ellos, con este mensaje: te veo, te creo y estoy aquí para apoyarte”, expresó Cohen de Mulino.

Plazos de la obra

La remodelación contempla el estudio, diseño y construcción de la nueva sala de salud mental, cuya entrega está prevista para febrero de 2026. Desde el Minsa se recalcó que la salud mental ya no será silenciada, ni callada, ni ignorada, marcando un compromiso firme con la atención a esta problemática.

En la ceremonia participaron también la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles; el representante adjunto de UNICEF en Panamá, Vicente Terán; el director médico del HSMA, Rafael De Gracia; y la alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández.