MINSA refuerza estrategias y proyectos para mejorar atención

El Ministerio de Salud (MINSA) realizó una reunión de coordinación con sus directores regionales y nacionales en la sede central, con el propósito de fortalecer estrategias, ejecución de proyectos y lineamientos que garanticen una atención de calidad a la población.

Durante el encuentro se revisaron proyectos en marcha como la apertura de puestos de salud, subcentros y centros de atención, además de la extensión de horarios y el incremento en la demanda de servicios médicos.

Nuevos proyectos e infraestructura hospitalaria

image

Entre los temas abordados, se destacó la necesidad de fortalecer la infraestructura, con énfasis en el Hospital Nicolás A. Solano y en nuevos proyectos para los distritos de Panamá Oeste, que buscan mejorar la cobertura y acercar los servicios de salud a la comunidad.

Atención a enfermedades y refuerzo en comunidades

El MINSA también analizó las estrategias frente al aumento de casos de dengue, malaria, sífilis congénita y enfermedades de transmisión sexual. Como parte de la respuesta, se anunció el envío de médicos a las comunidades, con el objetivo de reforzar los programas de atención primaria y mejorar la capacidad de respuesta del sistema.

Con estas medidas, la institución busca consolidar un sistema de salud más eficiente y cercano a la población, respondiendo a las necesidades prioritarias de cada región del país.