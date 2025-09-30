Panamá Nacionales -  30 de septiembre de 2025 - 09:29

Minsa reporta 11,458 casos de dengue y 17 muertes en Panamá

Según MINSA, hasta la semana 36 de 2025, Panamá registra 11,458 casos de dengue y 17 muertes. La Región Metropolitana encabeza la lista con más contagios.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de su Departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica N.°36 (31 de agosto al 6 de septiembre de 2025), Panamá acumula 11,458 casos de dengue a nivel nacional. De esta cifra, 10,161 son casos sin signos de alarma, 1,220 con signos de alarma y 77 clasificados como dengue grave.

Regiones más afectadas según MINSA

La Región Metropolitana encabeza la lista con 3,451 casos, seguida por:

  • San Miguelito: 2,119
  • Panamá Oeste: 1,307
  • Panamá Norte: 1,084
  • Chiriquí: 708
  • Bocas del Toro: 617
  • Veraguas: 430
  • Los Santos: 405
  • Colón: 329
  • Darién: 304
  • Panamá Este: 265
  • Herrera: 196
  • Coclé: 173
  • Comarca Ngäbe-Buglé: 60
  • Guna Yala: 10

Por corregimientos destacan Tocumen (860 casos), 24 de Diciembre (631), Belisario Frías (520), Belisario Porras (466), Pedregal (418) y Ernesto Córdoba (307).

Minsa intensifica cruzada nacional contra el dengue

Hospitalizaciones y defunciones

Hasta la fecha, 1,087 pacientes han requerido atención intrahospitalaria. El país registra 17 defunciones por dengue en 2025, distribuidas así:

  • Chiriquí: 4
  • Bocas del Toro: 4
  • Darién: 2
  • Metropolitana: 2
  • Panamá Este: 2
  • Coclé: 2
  • San Miguelito: 1

La tasa de incidencia nacional se ubica en 250.8 casos por cada 100 mil habitantes. El Minsa mantiene operativos de control de vectores y pidió a la ciudadanía eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

Entre los principales síntomas de dengue se encuentran: fiebre, dolor de cabeza, dolor ocular, dolores musculares y malestar general. La entidad reiteró que no se debe recurrir a la automedicación y exhortó a acudir a los centros de salud ante cualquier sospecha. Actualmente, circulan los cuatro serotipos de dengue en el país, con predominio de DENV-3 y DENV-4, lo que aumenta el riesgo de casos graves y fatales.

