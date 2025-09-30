Minsa reporta 11,458 casos de dengue y 17 muertes en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) , a través de su Departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica N.°36 (31 de agosto al 6 de septiembre de 2025), Panamá acumula 11,458 casos de dengue a nivel nacional. De esta cifra, 10,161 son casos sin signos de alarma, 1,220 con signos de alarma y 77 clasificados como dengue grave.

Regiones más afectadas según MINSA

La Región Metropolitana encabeza la lista con 3,451 casos, seguida por:

San Miguelito: 2,119

Panamá Oeste: 1,307

Panamá Norte: 1,084

Chiriquí: 708

Bocas del Toro: 617

Veraguas: 430

Los Santos: 405

Colón: 329

Darién: 304

Panamá Este: 265

Herrera: 196

Coclé: 173

Comarca Ngäbe-Buglé: 60

Guna Yala: 10

Por corregimientos destacan Tocumen (860 casos), 24 de Diciembre (631), Belisario Frías (520), Belisario Porras (466), Pedregal (418) y Ernesto Córdoba (307).

Minsa intensifica cruzada nacional contra el dengue

Hospitalizaciones y defunciones

Hasta la fecha, 1,087 pacientes han requerido atención intrahospitalaria. El país registra 17 defunciones por dengue en 2025, distribuidas así:

Chiriquí: 4

Bocas del Toro: 4

Darién: 2

Metropolitana: 2

Panamá Este: 2

Coclé: 2

San Miguelito: 1

La tasa de incidencia nacional se ubica en 250.8 casos por cada 100 mil habitantes. El Minsa mantiene operativos de control de vectores y pidió a la ciudadanía eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

Entre los principales síntomas de dengue se encuentran: fiebre, dolor de cabeza, dolor ocular, dolores musculares y malestar general. La entidad reiteró que no se debe recurrir a la automedicación y exhortó a acudir a los centros de salud ante cualquier sospecha. Actualmente, circulan los cuatro serotipos de dengue en el país, con predominio de DENV-3 y DENV-4, lo que aumenta el riesgo de casos graves y fatales.