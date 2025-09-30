Declaran desierto el concurso para elegir al Director de la Orquesta Sinfónica de Panamá.

El proceso de selección para elegir al nuevo director Nacional de la Orquesta Sinfónica de Panamá fue declarado desierto por el jurado calificador, conformado por tres expertos en la materia, informó el Ministerio de Cultura.
