Panamá Nacionales -  30 de septiembre de 2025 - 11:49

Declaran desierto el concurso para elegir al Director de la Orquesta Sinfónica de Panamá

El proceso de selección para elegir al nuevo director Nacional de la Orquesta Sinfónica de Panamá fue declarado desierto por el jurado.

Declaran desierto el concurso para elegir al Director de la Orquesta Sinfónica de Panamá.

Declaran desierto el concurso para elegir al Director de la Orquesta Sinfónica de Panamá.

MiCultura
Ana Canto
Por Ana Canto

El proceso de selección para elegir al nuevo director Nacional de la Orquesta Sinfónica de Panamá fue declarado desierto por el jurado calificador, conformado por tres expertos en la materia, informó el Ministerio de Cultura.

El fallo fue revelado, como establece la ley, por la viceministra de Cultura, Arianne Benedetti. Esta es la primera vez que Panamá abre a concurso la designación de este importante cargo, y se prevé la apertura de un nuevo concurso el próximo año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MiCulturaPma/status/1973060349881364778&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

Directora del Hospital Luis 'Chicho' Fábrega se refiere a la situación de elevadores

Metro de Panamá desaloja puestos de buhonería en la estación Pan de Azúcar

Universidad de Panamá estrena simulador de parto para enfermería

Recomendadas

Más Noticias