Panamá Nacionales -  30 de septiembre de 2025 - 10:39

Exdirector del IFARHU: Jueza niega sustitución de medida cautelar a Bernardo Meneses

La jueza Keila Martínez negó la solicitud de detención del exdirector del IFARHU por peculado doloso agravado. Ministerio Público apelará la decisión.

Exdirector del IFARHU

Exdirector del IFARHU

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Keila Martínez Espinosa, negó la solicitud de sustitución de medida cautelar personal presentada por el Ministerio Público en el caso contra el exdirector del IFARHU, Bernárdo Meneses imputado por peculado doloso agravado.

Jueza niega detención de exdirector Bernardo Meneses del IFARHU

En la audiencia del lunes 29 de septiembre, el fiscal Argo Hyman solicitó que las medidas cautelares vigentes reporte periódico ante el Ministerio Público, prohibición de salida del país, entrega del pasaporte y restricción de acercamiento a las oficinas del IFARHU fueran reemplazadas por detención provisional. Sin embargo, la jueza consideró que dichas medidas ya habían sido revisadas por tribunales previos y no eran procedentes cambios adicionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OJudicialPanama/status/1973044993918169442&partner=&hide_thread=false

El Ministerio Público anunció que apelará la decisión, y la audiencia de apelación quedó programada para el 13 de octubre a las 3:00 p.m., en la sala 1 del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Fortuna.

Origen del caso

La investigación tiene su origen en una auditoría preliminar de la Contraloría General de la República, que reveló múltiples irregularidades en la administración del IFARHU durante el quinquenio pasado.

En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario de pago de becas 2025: cobro del PASE-U, estudiantes beneficiados y pendientes

IFARHU, segundo pago del PASE-U: Cobros inician esta semana en Herrera y Los Santos

PASE-U: IFARHU publica cronograma del segundo pago del 1 al 3 de octubre

Recomendadas

Más Noticias