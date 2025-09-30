Condenan a 14 personas por pandillerismo en Chiriquí tras Operación Fixar.

El Ministerio Público anunció que se dictaron condenas de 60, 62, 70 y 74 meses de prisión a 14 personas por el delito de pandillerismo. Los sentenciados están vinculados a la pandilla “La Favela”, la cual fue desarticulada mediante la Operación Fixar, desarrollada en enero de 2023, en la provincia de Chiriquí.