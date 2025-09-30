Chiriquí Nacionales -  30 de septiembre de 2025 - 09:34

Condenan a 14 personas por pandillerismo en Chiriquí tras Operación Fixar

Mediante la Operación Fixar, desarrollada en enero de 2023, en la provincia de Chiriquí, se desarticuló la pandilla "La Favela",

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público anunció que se dictaron condenas de 60, 62, 70 y 74 meses de prisión a 14 personas por el delito de pandillerismo. Los sentenciados están vinculados a la pandilla “La Favela”, la cual fue desarticulada mediante la Operación Fixar, desarrollada en enero de 2023, en la provincia de Chiriquí.

