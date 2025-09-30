Directora del Hospital Luis 'Chicho' Fábrega se refiere a la situación de elevadores

La directora médica del Hospital Luis 'Chicho' Fábrega , en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, Sirly Reyes, informó que el paciente que falleció la mañana de este martes 30 de septiembre, fuera de las instalaciones del hospital, padecía de insuficiencia renal crónica y estaba en espera de recibir hemodiálisis.

La persona sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue encontrada sin signos vitales. En el cuarto de urgencias, los médicos intentaron reanimarlo sin éxito.

Situación de elevadores en el Hospital Luis 'Chicho' Fábrega

Respecto a la situación de los elevadores detenidos en el hospital, la directora indicó que para hoy debería solucionarse la problemática, garantizando al menos dos equipos operativos para el traslado de pacientes.

La demora en resolver este problema se debe a la falta de presupuesto del hospital, situación que ha sido informada al Ministerio de Salud (MINSA) y a las autoridades correspondientes. Asimismo, la directora reafirmó que no se debería recortar el presupuesto de salud.

Hasta la fecha, uno de los hospitales más concurridos de Veraguas está a la espera de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) apruebe los fondos faltantes para garantizar un servicio oportuno y eficiente.