Paciente fallece en Hospital "Chicho" Fábrega por falla en ascensores

Un paciente que acudía al Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas, perdió la vida luego de desplomarse dentro del centro médico, a pesar de los esfuerzos del personal de salud por reanimarlo.

Paciente fallece en Hospital "Chicho" Fábrega en medio de falla en ascensores

El hecho ocurrió mientras el hospital enfrentaba una falla en los elevadores de más de 14 horas, lo que complicó el traslado del paciente hacia los quirófanos. Debido a esta situación, médicos y enfermeras tuvieron que sacarlo manualmente para llevarlo al área de urgencias, donde finalmente falleció.

La situación ha generado preocupación en la comunidad, que exige una solución inmediata a las fallas de infraestructura para garantizar la atención oportuna y la seguridad de los pacientes.