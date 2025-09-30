Veraguas Nacionales -  30 de septiembre de 2025 - 07:41

Mujer muere tras 12 días en UCI por accidente en Veraguas

Una mujer falleció en el Hospital "Chicho" Fábrega tras 12 días en cuidados intensivos, luego de un accidente en la vía hacia Santa Catalina, Veraguas.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una mujer perdió la vida en el Hospital Regional Dr. Luis "Chicho" Fábrega, donde permaneció 12 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) después de sufrir un accidente de tránsito en la vía hacia Santa Catalina, en la provincia de Veraguas.

Fallece mujer tras 12 días en UCI luego de accidente en Veraguas

El incidente vial, que se registró a mediados de septiembre, dejó a la víctima con graves lesiones, lo que mantuvo a los médicos en un esfuerzo constante por preservar su vida.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a conducir con precaución en las carreteras de la provincia, especialmente en rutas turísticas como Santa Catalina, donde la sinuosidad del camino aumenta el riesgo de accidentes.

