Mujer muere tras 12 días en UCI por accidente en Veraguas

Una mujer perdió la vida en el Hospital Regional Dr. Luis "Chicho" Fábrega, donde permaneció 12 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) después de sufrir un accidente de tránsito en la vía hacia Santa Catalina, en la provincia de Veraguas.

Contenido relacionado: Investigan a 14 funcionarios y condenan a 8 por cobros a familiares de privados de libertad

Fallece mujer tras 12 días en UCI luego de accidente en Veraguas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1972995378984456660&partner=&hide_thread=false Una mujer falleció luego de estar doce días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Dr. Luis "Chicho" Fábrega, tras sufrir un accidente de tránsito en la vía hacia Santa Catalina, en la provincia de Veraguas. pic.twitter.com/pyK0qYGXp9 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 30, 2025

El incidente vial, que se registró a mediados de septiembre, dejó a la víctima con graves lesiones, lo que mantuvo a los médicos en un esfuerzo constante por preservar su vida.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a conducir con precaución en las carreteras de la provincia, especialmente en rutas turísticas como Santa Catalina, donde la sinuosidad del camino aumenta el riesgo de accidentes.