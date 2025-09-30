Investigan a 14 funcionarios y condenan a 8 por cobros a familiares de privados de libertad

El Ministerio de Gobierno (Mingob) informó sobre la existencia de una red de funcionarios dedicada a solicitar dinero a familiares de privados de libertad a cambio de beneficios en los traslados dentro del sistema penitenciario.

Ministerio de Gobierno confirma que funcionarios cobraban por traslados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1972981485129912541&partner=&hide_thread=false Autoridades del Ministerio de Gobierno informaron la existencia de una red dedicada a solicitar dinero a familiares de privados de libertad a cambio de beneficios en los traslados.



Detallaron que 14 funcionarios han sido investigados en la actual administración y 8 han recibido… pic.twitter.com/YwL1jwxJd4 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 30, 2025

Según la entidad, 14 funcionarios han sido investigados durante la actual administración y 8 de ellos recibieron condenas por su vinculación con estas prácticas irregulares.

Las autoridades reiteraron que mantienen acciones de control y depuración para garantizar transparencia en la gestión penitenciaria y salvaguardar los derechos de los privados de libertad y sus familias.