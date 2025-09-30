Panamá Nacionales -  30 de septiembre de 2025 - 07:35

Investigan a 14 funcionarios y condenan a 8 por cobros a familiares de privados de libertad

El Ministerio de Gobierno reveló que 14 funcionarios han sido investigados y 8 condenados por cobrar dinero a familiares de privados de libertad.

MINGOB confirma red de cobros por funcionarios por traslados penitenciarios

MINGOB confirma red de cobros por funcionarios por traslados penitenciarios

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Gobierno (Mingob) informó sobre la existencia de una red de funcionarios dedicada a solicitar dinero a familiares de privados de libertad a cambio de beneficios en los traslados dentro del sistema penitenciario.

Ministerio de Gobierno confirma que funcionarios cobraban por traslados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1972981485129912541&partner=&hide_thread=false

Según la entidad, 14 funcionarios han sido investigados durante la actual administración y 8 de ellos recibieron condenas por su vinculación con estas prácticas irregulares.

Las autoridades reiteraron que mantienen acciones de control y depuración para garantizar transparencia en la gestión penitenciaria y salvaguardar los derechos de los privados de libertad y sus familias.

En esta nota:
Seguir leyendo

Metro de Panamá desaloja puestos de buhonería en la estación Pan de Azúcar

Universidad de Panamá estrena simulador de parto para enfermería

Declaran desierto el concurso para elegir al Director de la Orquesta Sinfónica de Panamá

Recomendadas

Más Noticias