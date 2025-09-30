Investigan a 14 funcionarios y condenan a 8 por cobros a familiares de privados de libertad

El Ministerio de Gobierno (Mingob) informó sobre la existencia de una red de funcionarios dedicada a solicitar dinero a familiares de privados de libertad a cambio de beneficios en los traslados dentro del sistema penitenciario.
Ministerio de Gobierno confirma que funcionarios cobraban por traslados
Según la entidad, 14 funcionarios han sido investigados durante la actual administración y 8 de ellos recibieron condenas por su vinculación con estas prácticas irregulares.
Las autoridades reiteraron que mantienen acciones de control y depuración para garantizar transparencia en la gestión penitenciaria y salvaguardar los derechos de los privados de libertad y sus familias.