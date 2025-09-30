Programa de intercambio de armas por comida y medicinas se realizará en Los Andes del 2 al 3 de octubre

El Ministerio de Seguridad Pública informó que, del jueves 2 al viernes 3 de octubre, se llevará a cabo el programa de intercambio de armas por comida y medicinas en el centro comercial Los Andes, ubicado en el distrito de San Miguelito.
Este 2 y 3 de octubre desarrollaremos el programa “Armas y Municiones por Comidas y Medicinas”, en el Centro Comercial Los Andes, y recuerda:
Sin preguntas
Sin identificación
