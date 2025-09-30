San Miguelito Nacionales -  30 de septiembre de 2025 - 16:42

Programa de intercambio de armas por comida y medicinas se realizará en Los Andes del 2 al 3 de octubre

Del jueves 2 al viernes 3 de octubre, se llevará a cabo el programa de intercambio de armas por comida y medicinas en Los Andes.

El Ministerio de Seguridad Pública informó que, del jueves 2 al viernes 3 de octubre, se llevará a cabo el programa de intercambio de armas por comida y medicinas en el centro comercial Los Andes, ubicado en el distrito de San Miguelito.

La actividad estará disponible en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

