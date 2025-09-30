Gobierno aprueba proyecto de ley para incorporar bioetanol al 10 % en la gasolina

El ministro Moltó, afirmó que el uso del bioetanol fue consensuado con las empresas.

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto para el uso de bioetanol al 10 % en la gasolina, el cual, según el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, fue "consensuado con la industria, las empresas petroleras y el sector agropecuario".

Moltó explicó que, inicialmente, se realizará una importación de etanol, ya que la producción en Panamá aún no ha iniciado.

Asimismo, destacó que la iniciativa, que modificaría la Ley 42 de 2011, establece lineamientos sobre la política nacional de biocombustibles y energías eléctricas a partir de biomasa en todo el país.

De aprobarse e implementarse este proyecto, se generarán nuevas oportunidades de empleo en Panamá.

El proyecto de ley establece que la Secretaría Nacional de Energía tendrá la misión de desarrollar, impulsar y ejecutar programas, proyectos y planes estratégicos para la promoción e implementación del uso de biocombustibles en todo el territorio nacional.

La institución también podrá autorizar el uso de otros biocombustibles que se ajusten al objetivo de esta ley, incluyendo bioetanol hidratado y otros combustibles similares.