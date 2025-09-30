Panamá Nacionales -  30 de septiembre de 2025 - 15:57

Panamá y EE. UU. realizarán curso de entrenamiento en la selva para fortalecer seguridad regional

Las fuerzas de Panamá y EE. UU. ejecutarán un curso de operaciones en la selva para mejorar la interoperabilidad y reforzar la seguridad regional.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) informó que Panamá será sede del Curso de Entrenamiento Combinado de Operaciones en la Selva, un ejercicio estratégico que se desarrollará del 9 al 29 de octubre con la participación de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur, el 2° Batallón, 6° Regimiento de Infantería de Marina de EE. UU., y unidades de la Fuerza Pública panameña.

El objetivo del entrenamiento es elevar la interoperabilidad, mejorar las capacidades operativas y fortalecer la seguridad regional en uno de los entornos más exigentes del planeta: la selva panameña.

Despliegue militar por Estados Unidos en Panamá

Unos 50 infantes de marina estadounidenses llegarán a Panamá a principios de octubre a bordo de un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de EE. UU., para entrenar junto a miembros del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Policía Nacional.

El despliegue también incluye dos helicópteros HH-60 Black Hawk del 1er Batallón del 228° Regimiento de Aviación, que arribarán el 6 de octubre para ofrecer cobertura de evacuación médica durante todo el curso, garantizando una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

Entrenamiento y cooperación

La instrucción será impartida por personal panameño de seguridad pública y por especialistas del Ejército de los Estados Unidos, adscritos a la Academia Lightning de la 25° División de Infantería.

El curso está diseñado para poner a prueba la resistencia física y mental, fomentar la confianza y fortalecer la capacidad de los equipos de Panamá y EE. UU. para operar de manera conjunta en un ambiente selvático.

