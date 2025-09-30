Panamá Nacionales -  30 de septiembre de 2025 - 09:25

Certificado de Incapacidad: ¿Cuándo inician las restricciones en Panamá?

Desde el 12 de octubre de 2025, un certificado de incapacidad en Panamá solo podrán ser emitidos por médicos y odontólogos idóneos, impresos o electrónicos.

Certificado de Incapacidad

Certificado de Incapacidad

Nono

Estos documentos podrán emitirse en formato impreso o electrónico, pero únicamente por médicos y odontólogos idóneos, con el fin de garantizar su autenticidad y evitar fraudes.

¿Quiénes pueden solicitar y emitir un certificado de incapacidad?

  • Solicitantes: Pacientes que requieran acreditar una incapacidad ante su empleador o la Caja de Seguro Social (CSS).
  • Emisores: Solo médicos y odontólogos con idoneidad, registrados en el Consejo Técnico de Salud.
Certificados médicos de incapacidad en Panamá

Requisitos de los certificados

  • Formato: Impreso o electrónico, ambos con validez legal.
  • Contenido obligatorio: Numeración continua y sucesiva del Consejo Técnico de Salud, nombre completo del profesional, dirección y teléfono del establecimiento.
  • Registro: El documento debe quedar archivado en el expediente clínico del paciente, junto al diagnóstico y detalles de la atención.

El decreto del Minsa busca fortalecer el control de las incapacidades médicas y combatir la expedición fraudulenta de certificados, asegurando transparencia en el sistema de salud y laboral.

En esta nota:
Seguir leyendo

Metro de Panamá desaloja puestos de buhonería en la estación Pan de Azúcar

Universidad de Panamá estrena simulador de parto para enfermería

Declaran desierto el concurso para elegir al Director de la Orquesta Sinfónica de Panamá

Recomendadas

Más Noticias