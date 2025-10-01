Universidad de Panamá y Jamaica consolidan alianza estratégica en educación y salud

La Universidad de Panamá firmó un memorando de entendimiento con el Instituto del Corazón del Caribe de Jamaica, con el propósito de impulsar la investigación, el intercambio académico y el desarrollo profesional en la región.
Según informó la Cancillería Nacional de Panamá, el acuerdo busca también fortalecer la cooperación en educación y salud entre el Caribe y Centroamérica.
Universidad de Panamá y Jamaica consolidan alianza
El convenio contempla iniciativas como la formación médica, proyectos conjuntos de investigación y la consolidación de una alianza estratégica en enseñanza, investigación y avances científicos, en beneficio de estudiantes, profesionales y comunidades de ambos países.
Esta colaboración se suma a los esfuerzos regionales para promover la excelencia académica y científica, así como la integración de programas médicos innovadores que impacten positivamente en la salud pública.