Panamá Nacionales -  1 de octubre de 2025 - 09:47

IFARHU inicia pago de prima de antigüedad a exfuncionarios

El IFARHU busca reconocer el tiempo de servicio brindado por los excolaboradores con el pago de las primas de antigüedad.

IFARHU inicia pago de prima de antigüedad a exfuncionarios.

IFARHU inicia pago de prima de antigüedad a exfuncionarios.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) inicia el pago de la prima de antigüedad para los exfuncionarios que laboraron en la entidad hasta los años 2018 y 2019, conforme a lo establecido en la Ley 241 de 2021.

Los pagos se entregarán a partir del viernes 3 de octubre, en el piso 15 de la sede central del IFARHU, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Para consultar si usted es beneficiario de este pago, puede comunicarse al número 502-4506, extensión 5533.

Este proceso busca dar cumplimiento a lo estipulado en la normativa vigente y reconocer el tiempo de servicio brindado por los excolaboradores de la institución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IFARHU/status/1973183125569282322&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

Exdirector del IFARHU: Jueza niega sustitución de medida cautelar a Bernardo Meneses

Pago del PASE-U 2025: lugares de entrega por el IFARHU para el miércoles 1 de octubre

Calendario de pago de becas 2025: cobro del PASE-U, estudiantes beneficiados y pendientes

Recomendadas

Más Noticias