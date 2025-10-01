IFARHU inicia pago de prima de antigüedad a exfuncionarios.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) inicia el pago de la prima de antigüedad para los exfuncionarios que laboraron en la entidad hasta los años 2018 y 2019, conforme a lo establecido en la Ley 241 de 2021.
Para consultar si usted es beneficiario de este pago, puede comunicarse al número 502-4506, extensión 5533.
Este proceso busca dar cumplimiento a lo estipulado en la normativa vigente y reconocer el tiempo de servicio brindado por los excolaboradores de la institución.