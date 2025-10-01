IFARHU inicia pago de prima de antigüedad a exfuncionarios. IFARHU

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) inicia el pago de la prima de antigüedad para los exfuncionarios que laboraron en la entidad hasta los años 2018 y 2019, conforme a lo establecido en la Ley 241 de 2021.

Los pagos se entregarán a partir del viernes 3 de octubre, en el piso 15 de la sede central del IFARHU, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse