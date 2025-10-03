Muere fotoperiodista francés en ataque con dron en el este de Ucrania

Un dron mató este viernes al fotoperiodista francés Antoni Lallican en la región de Donbás, al este de Ucrania, según confirmaron la Federación Europea de Periodistas y la Federación Internacional de Periodistas.

En el mismo ataque resultó herido el periodista ucraniano Heorgiy Ivanchenko, quien se encontraba trabajando junto a Lallican en la cobertura del conflicto.

Muere fotoperiodista francés en ataque con dron

Ambos comunicadores portaban chalecos antibalas con la inscripción “Prensa”, lo que ha generado preocupación entre organizaciones internacionales sobre la seguridad de los periodistas en zonas de guerra. El Sindicato Nacional de Periodistas de Francia también confirmó la muerte de Lallican y lamentó la pérdida, destacando su compromiso con la defensa de la libertad de prensa.

Este hecho vuelve a poner en el centro del debate la protección de corresponsales y reporteros en conflictos armados, un tema sobre el cual diversas organizaciones han exigido mayor atención por parte de la comunidad internacional.