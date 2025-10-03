Taylor Swift lanza su 12º álbum "The Life of a Showgirl" y bate récords en Spotify

La superestrella Taylor Swift se encuentra en una nueva era musical con el lanzamiento de su 12º disco, “The Life of a Showgirl”, que combina ritmos potentes con canciones sobre amor, matrimonio, éxito y ajuste de cuentas.
El álbum, disponible desde la medianoche de Nueva York (04:01 GMT), fue producido en colaboración con los reconocidos productores suecos Max Martin y Shellback, cuya influencia es evidente en el sonido del disco.
Taylor Swift estrena “The Life of a Showgirl”
Taylor describió “Showgirl” como un autorretrato, donde combina introspección con alegría y ligereza. En el álbum, revela su felicidad por su relación con Travis Kelce, su prometido, y su orgullo por el Eras Tour.
Canciones como “Wish List” reflejan su vida romántica y sus sueños cotidianos, mientras que temas como “The Fate of Ophelia”, inspirado en Shakespeare, muestran su capacidad narrativa y emocional. La canción que da título al álbum, con la colaboración de Sabrina Carpenter, retrata la historia de una artista llamada Kitty y cómo esa vida se convierte en la suya.
Récords y eventos globales
Antes incluso de su estreno, “Showgirl” batió récords en Spotify, convirtiéndose en el álbum más preguardado de la plataforma, superando la marca de su disco anterior, “The Tortured Poets Department”.
El lanzamiento viene acompañado de eventos especiales en cines de todo el mundo, donde los fans celebran vistiendo de naranja, el color emblemático de Swift en esta era. En Melbourne, Australia, los seguidores se congregaron eufóricos para ser los primeros en disfrutar del disco.
FUENTE: AFP