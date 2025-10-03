Policía aprehende a sospechoso de violación en Soná

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de una persona presuntamente vinculada al delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas.
Unidad de la Policía Nacional aprehende a sospechoso
La captura se realizó en el marco de operativos de seguridad desarrollados en la región. El detenido será puesto a órdenes de las autoridades competentes, quienes adelantarán las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.
La Policía reiteró su compromiso de mantener acciones permanentes contra los delitos que afectan la seguridad y la integridad de los ciudadanos en todo el país.