Veraguas Nacionales -  3 de octubre de 2025 - 09:08

Policía aprehende a sospechoso de violación en Soná

Un hombre presuntamente vinculado al delito de violación fue aprehendido por la Policía Nacional en el distrito de Soná, provincia de Veraguas.

Policía Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de una persona presuntamente vinculada al delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas.

Unidad de la Policía Nacional aprehende a sospechoso

La captura se realizó en el marco de operativos de seguridad desarrollados en la región. El detenido será puesto a órdenes de las autoridades competentes, quienes adelantarán las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

La Policía reiteró su compromiso de mantener acciones permanentes contra los delitos que afectan la seguridad y la integridad de los ciudadanos en todo el país.

