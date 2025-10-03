Panama Motor Show 2025: Ministro Orillac inaugura feria automotriz más grande del país

El respaldo del gobierno del presidente José Raúl Mulino al sector privado quedó en evidencia este jueves durante la inauguración del Panama Motor Show 2025 , el evento automotriz más importante del país, celebrado en el Panama Convention Center de Amador.

La apertura estuvo a cargo del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en representación del mandatario, quien destacó el papel de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), gremio que este año celebra su 75 aniversario.

"Queremos felicitar a ADAP por consolidarse como un gremio fuerte, unido y responsable, que siempre ha actuado con transparencia, respetando las normas y defendiendo los intereses del sector automotriz", señaló Orillac.

Más de 40 marcas bajo un mismo techo

La feria reúne a distribuidores de más de 40 marcas de vehículos, con exhibiciones que van desde autos compactos hasta modelos de alta gama, además de opciones híbridas y eléctricas que reflejan la transición hacia una movilidad más sostenible.

El ministro resaltó que el sector automotriz genera más de 5,000 empleos directos y 14,400 indirectos, contribuyendo significativamente a la economía nacional.

Crecimiento en ventas

De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), entre enero y julio de 2025 se vendieron más de 33,200 vehículos, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior.

Se proyecta que este año cierre con entre 56,000 y 58,000 unidades vendidas, confirmando la recuperación y el dinamismo del mercado automotriz panameño.

Un motor para la economía

Orillac subrayó que eventos como el Panama Motor Show impulsan la economía, generan empleos y promueven la modernización del transporte, a través de nuevas tecnologías y regulaciones internacionales que impactan el mercado local.

Tras el corte de cinta, las autoridades realizaron un recorrido junto al presidente de ADAP, Fernando Tristán, y el presidente de la feria, Gustavo de Luca.