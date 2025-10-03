Panamá Nacionales -  3 de octubre de 2025 - 07:55

Mitchell Doens declina candidatura a la Secretaría General del PRD y respalda a Balbina Herrera

Mitchell Doens se retira de la contienda por la Secretaría General del PRD por motivos de salud y anuncia su respaldo a Balbina Herrera.

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El dirigente político Mitchell Doens anunció este jueves su decisión de declinar la postulación a la Secretaría General del Partido Revolucionario Democrático (PRD), citando razones de salud como el principal motivo.

En un comunicado, Doens explicó: "El motivo principal de esta decisión obedece exclusivamente a razones de salud".

Con su salida, Doens manifestó públicamente su apoyo a la candidatura de Balbina Herrera, quien ahora se perfila con mayor fuerza para ocupar el cargo dentro del colectivo.

Balbina Herrera, reacciona a la decisión de Mitchell Doens

Herrera, al reaccionar, expresó: “Yo acepto con humildad pero con firmeza esta responsabilidad. Esta no es una responsabilidad individual, es una responsabilidad colectiva. El PRD necesita de todos nosotros, y nosotros estamos aquí para sumar, no para dividir”.

Reconfiguración en el PRD

La declinación de Doens y su respaldo a Herrera marcan un giro en la dinámica interna del PRD, partido que se prepara para renovar sus principales autoridades. La Secretaría General es uno de los puestos de mayor peso en la estructura del colectivo, clave para las decisiones de organización y estrategia política.

