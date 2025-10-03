Mitchell Doens declina candidatura a la Secretaría General del PRD y respalda a Balbina Herrera

El dirigente político Mitchell Doens anunció este jueves su decisión de declinar la postulación a la Secretaría General del Partido Revolucionario Democrático (PRD), citando razones de salud como el principal motivo.

En un comunicado, Doens explicó: "El motivo principal de esta decisión obedece exclusivamente a razones de salud".

Con su salida, Doens manifestó públicamente su apoyo a la candidatura de Balbina Herrera, quien ahora se perfila con mayor fuerza para ocupar el cargo dentro del colectivo.

Balbina Herrera, reacciona a la decisión de Mitchell Doens

Mitchell Doens declinó su postulación a la Secretaría General del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y señaló que apoyará la candidatura para ese cargo de Balbina Herrera.

"El motivo principal de esta decisión obedece exclusivamente a razones de salud", indica Doens en…



“El motivo principal de esta decisión obedece exclusivamente a razones de salud”, indica Doens en… pic.twitter.com/Ix04TMpf9c — Telemetro Reporta (@TReporta) October 2, 2025

Herrera, al reaccionar, expresó: “Yo acepto con humildad pero con firmeza esta responsabilidad. Esta no es una responsabilidad individual, es una responsabilidad colectiva. El PRD necesita de todos nosotros, y nosotros estamos aquí para sumar, no para dividir”.

Reconfiguración en el PRD

La declinación de Doens y su respaldo a Herrera marcan un giro en la dinámica interna del PRD, partido que se prepara para renovar sus principales autoridades. La Secretaría General es uno de los puestos de mayor peso en la estructura del colectivo, clave para las decisiones de organización y estrategia política.