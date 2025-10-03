Política Nacionales -  3 de octubre de 2025 - 10:19

PRD registra 45 postulaciones para cinco cargos vacantes en el Comité Ejecutivo Nacional

El PRD tiene 45 postulaciones para cinco cargos vacantes en el Comité Ejecutivo Nacional transitorio, incluyendo la contienda por secretario general.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un total de 45 miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) se han postulado para cubrir cinco cargos vacantes en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) transitorio, correspondiente al período 2025-2027.

Distribución de postulaciones

  • Primer vicepresidente: 10 postulantes
  • Segundo vicepresidente: 11 postulantes
  • Primer subsecretario: 10 postulantes
  • Secretario general: 8 postulantes
  • Sexto subsecretario: 6 postulantes

El cargo de secretario general, considerado el más importante, tiene como aspirantes a: Pedro Miguel González, Balbina Herrera, Higinio González, Luis Castilla, Demetrio Grenal, Audino Fuentes, Juan de Dios Caballero y Pablo De Gracia.

Las vacantes surgieron tras las renuncias de:

  • Rubén De León – secretario general
  • Crispiano Adames – primer vicepresidente
  • Doris Zapata – primera subsecretaria
  • Edgardo Zurdo – sexto secretario
  • Rogelio Paredes – segundo vicepresidente

La elección de las nuevas autoridades se realizará el 23 de noviembre de 2025, fecha en la que los miembros del PRD escogerán a los titulares de los cargos vacantes.

