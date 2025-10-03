PRD registra 45 postulaciones para cinco cargos vacantes en el Comité Ejecutivo Nacional

Un total de 45 miembros del Partido Revolucionario Democrático ( PRD ) se han postulado para cubrir cinco cargos vacantes en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) transitorio, correspondiente al período 2025-2027.

Contenido relacionado: Mitchell Doens declina candidatura a la Secretaría General del PRD y respalda a Balbina Herrera

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Distribución de postulaciones

Primer vicepresidente: 10 postulantes

10 postulantes Segundo vicepresidente: 11 postulantes

11 postulantes Primer subsecretario: 10 postulantes

10 postulantes Secretario general: 8 postulantes

8 postulantes Sexto subsecretario: 6 postulantes

El cargo de secretario general, considerado el más importante, tiene como aspirantes a: Pedro Miguel González, Balbina Herrera, Higinio González, Luis Castilla, Demetrio Grenal, Audino Fuentes, Juan de Dios Caballero y Pablo De Gracia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1974129723795013663&partner=&hide_thread=false Unos 45 miembros del @PRDesPanama se postularon a uno de los cinco cargos vacantes en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) transitorio del colectivo, para el período 2025-2027.



El total de postulaciones se desglosa de la siguiente manera:

10 para primer vicepresidente

11 para… pic.twitter.com/yY8mV7F1km — Telemetro Reporta (@TReporta) October 3, 2025

45 postulaciones para los cargos vacantes del CEN transitorio del PRD

Las vacantes surgieron tras las renuncias de:

Rubén De León – secretario general

– secretario general Crispiano Adames – primer vicepresidente

– primer vicepresidente Doris Zapata – primera subsecretaria

– primera subsecretaria Edgardo Zurdo – sexto secretario

– sexto secretario Rogelio Paredes – segundo vicepresidente

La elección de las nuevas autoridades se realizará el 23 de noviembre de 2025, fecha en la que los miembros del PRD escogerán a los titulares de los cargos vacantes.