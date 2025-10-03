MINSA descarta brote de rubéola y sarampión

El Ministerio de Salud (MINSA) aclaró este jueves que no existe ningún brote de rubéola ni sarampión en la provincia de Herrera, tras circular rumores sobre posibles casos.

El ministerio informó que se están realizando pruebas a las personas que presentan síntomas de erupción en la piel y fiebre, con el objetivo de descartar cualquier caso sospechoso de estas enfermedades.

MINSA aclara que no hay brote de rubéola

Como medida preventiva, el MINSA lleva a cabo jornadas de vacunación casa por casa, asegurando la protección de la población y reforzando la cobertura contra rubéola, sarampión y otras enfermedades prevenibles por vacunación.

El ministerio reiteró su llamado a la población para mantener al día el esquema de vacunación, y seguir las indicaciones de los equipos de salud en cada comunidad.