Herrera Nacionales -  3 de octubre de 2025 - 09:30

MINSA descarta brote de rubéola y sarampión

El MINSA aclara que no hay brote de rubéola ni sarampión en Herrera. Se realizan pruebas a personas con síntomas y jornadas de vacunación casa por casa.

El ministerio informó que se están realizando pruebas a las personas que presentan síntomas de erupción en la piel y fiebre, con el objetivo de descartar cualquier caso sospechoso de estas enfermedades.

Como medida preventiva, el MINSA lleva a cabo jornadas de vacunación casa por casa, asegurando la protección de la población y reforzando la cobertura contra rubéola, sarampión y otras enfermedades prevenibles por vacunación.

El ministerio reiteró su llamado a la población para mantener al día el esquema de vacunación, y seguir las indicaciones de los equipos de salud en cada comunidad.

