1 de octubre de 2025

Minsa detecta irregularidades en operativos sanitarios en San Miguelito

El Minsa halló deficiencias de limpieza, mal manejo de alimentos y venta ilegal de cigarrillos durante un operativo en locales de San Miguelito.

Entre las faltas encontradas figuran el manejo inadecuado de productos, deficiencias en la limpieza de las áreas de preparación y la venta ilegal de cigarrillos.

Las autoridades sanitarias informaron que este tipo de operativos se mantienen de forma continua con el objetivo de garantizar la inocuidad de los alimentos y proteger la salud de los consumidores.

El Minsa recordó a los propietarios de comercios que deben cumplir con las normas de higiene y salubridad establecidas, advirtiendo que de lo contrario podrían aplicarse sanciones administrativas y cierres temporales.

