Minsa detecta irregularidades en operativos sanitarios en San Miguelito

El Ministerio de Salud (Minsa) realizó un operativo sanitario en establecimientos de expendio de alimentos en San Miguelito, donde se detectaron múltiples irregularidades.

Entre las faltas encontradas figuran el manejo inadecuado de productos, deficiencias en la limpieza de las áreas de preparación y la venta ilegal de cigarrillos.

Minsa detecta irregularidades en operativos sanitarios

Las autoridades sanitarias informaron que este tipo de operativos se mantienen de forma continua con el objetivo de garantizar la inocuidad de los alimentos y proteger la salud de los consumidores.

El Minsa recordó a los propietarios de comercios que deben cumplir con las normas de higiene y salubridad establecidas, advirtiendo que de lo contrario podrían aplicarse sanciones administrativas y cierres temporales.