MIDA e IPHE impulsan proyectos productivos en 37 hectáreas

Con el objetivo de reactivar actividades agrícolas y productivas en 37 hectáreas de terreno del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) en Pilón, Montijo (Veraguas), la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de Desarrollo Agropecuario ( MIDA ) participó en una reunión interinstitucional en la Gobernación de la provincia.

El encuentro, en el que participaron autoridades del IPHE, gobernación y varios ministerios, buscó definir acciones conjuntas para aprovechar el potencial de estas tierras y brindar a los estudiantes con necesidades educativas especiales oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

Proyectos propuestos

Durante la reunión se presentaron iniciativas como:

Rehabilitación de estanques existentes para acuicultura.

existentes para acuicultura. Producción caprina y ovina .

. Cultivos agrícolas (maíz, plátano, pitahaya, entre otros).

(maíz, plátano, pitahaya, entre otros). Reforestación en una o dos hectáreas del terreno.

Convenios y próxima visita de campo

El director nacional de Desarrollo Rural del MIDA, Bruno Mojica, destacó que se avanza en la firma de un convenio de cooperación que permitirá dar seguimiento a estos proyectos y brindar asistencia técnica a los huertos del IPHE a nivel nacional.

Asimismo, se programó una visita de campo para el 21 de octubre, en la que cada institución evaluará cómo aportar desde su área para garantizar beneficios concretos a la comunidad educativa especial.

Autoridades participantes

Entre los asistentes estuvieron la gobernadora de Veraguas, Hildemarta Riera; la directora nacional del IPHE, Karelia Sánchez; la directora regional del IPHE en Veraguas, Nieves Luque; además de representantes de los ministerios de Ambiente, Educación, Recursos Acuáticos y Obras Públicas.

Los funcionarios del IPHE resaltaron el impacto positivo que tendrá la reactivación de los proyectos productivos, no solo en la formación de los estudiantes, sino también en el desarrollo de la comunidad local.