Calendario de pago del PASE-U 2025 incluye nuevas provincias para cobro mediante cheque este lunes

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el lunes 6 de octubre con el segundo pago de la beca PASE-U, esta vez en las provincias de Colón, Darién y en la agencia regional de Tortí, en la provincia de Panamá.
Le podría interesar: Pago del PASE-U: estos son los documentos a entregar para recibir el cheque
Calendario de pago del segundo pago de la beca PASE-U
Provincia de Herrera
- Viernes 3 de octubre: distritos de Pesé, Las Minas y Los Pozos.
Provincia de Los Santos
- Viernes 3 de octubre: distritos de Tonosí, Pedasí, Pocrí, Guararé y Macaracas.
Provincia de Colón
- Lunes 6 de octubre: Barrio Norte y Barrio Sur.
- Martes 7 de octubre: Cristóbal y Cristóbal Este.
- Miércoles 8 de octubre: Cativá, Sabanitas y Puerto Pilón.
Provincia de Darién
- Lunes 6 de octubre: Jaqué, Guarachiné, Sambú, Yaviza y Metetí.
- Martes 7 de octubre: Puerto Piña, Taimatí, El Real de Santa María, Setegantí, La Palma y Chepigana.
- Miércoles 8 de octubre: Santa Fe
Acceda al calendario de pagos de las provincias de Herrera y Los Santos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025