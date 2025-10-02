Panamá Nacionales -  2 de octubre de 2025 - 12:43

Calendario de pago del PASE-U 2025 incluye nuevas provincias para cobro mediante cheque este lunes

El calendario de pagos de la beca PASE-U incluyó nuevas provincias para el segundo desembolso de este beneficio dirigido a los estudiantes.

Ana Canto
Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el lunes 6 de octubre con el segundo pago de la beca PASE-U, esta vez en las provincias de Colón, Darién y en la agencia regional de Tortí, en la provincia de Panamá.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Calendario de pago del segundo pago de la beca PASE-U

Provincia de Herrera

  • Viernes 3 de octubre: distritos de Pesé, Las Minas y Los Pozos.

Provincia de Los Santos

  • Viernes 3 de octubre: distritos de Tonosí, Pedasí, Pocrí, Guararé y Macaracas.

Provincia de Colón

  • Lunes 6 de octubre: Barrio Norte y Barrio Sur.
  • Martes 7 de octubre: Cristóbal y Cristóbal Este.
  • Miércoles 8 de octubre: Cativá, Sabanitas y Puerto Pilón.

Provincia de Darién

  • Lunes 6 de octubre: Jaqué, Guarachiné, Sambú, Yaviza y Metetí.
  • Martes 7 de octubre: Puerto Piña, Taimatí, El Real de Santa María, Setegantí, La Palma y Chepigana.
  • Miércoles 8 de octubre: Santa Fe

Acceda al calendario de pagos de las provincias de Herrera y Los Santos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

