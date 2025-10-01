IFARHU avanza en el pago del PASE-U y prepara los últimos detalles para los desembolsos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) anunció que todo está listo para el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), que contempla un desembolso superior a B/.84 millones y beneficiará a cerca de 771 mil estudiantes en todo el país.

La jornada de pagos se desarrollará del 1 al 3 de octubre en la provincia de Herrera, donde más de 18 mil alumnos recibirán este aporte económico. Posteriormente, los días 2 y 3 de octubre, continuará en Los Santos, con una cobertura aproximada de 13 mil estudiantes.

El IFARHU destacó que su personal trabaja en los últimos detalles logísticos para garantizar que los pagos en ambas provincias se realicen de forma ordenada, ágil y segura.

El cronograma oficial con las fechas, horarios y centros de pago del resto de las provincias estará disponible en el portal institucional: www.ifarhu.gob.pa.