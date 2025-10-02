Calendario de pago del PASE-U: Lugares donde será entregado el cheque por el IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que todo está listo para el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), que contempla un desembolso superior a B/.84 millones y beneficiará a más de 771 mil estudiantes en todo el país.
Lugares de entrega de cheques del PASE-U por el IFARHU para el viernes
Para este viernes 3 de octubre, el cronograma de pago incluye las siguientes entregas en cheque:
- Provincia de Herrera: Pesé, Los Pozos y Las Minas.
- Provincia de Los Santos: Tonosí, Pedasí, Guararé y Macaracas.
El IFARHU resaltó que su personal afina los últimos detalles logísticos con el fin de garantizar que los pagos se realicen de manera ordenada, ágil y segura.
El cronograma oficial con las fechas, horarios y centros de pago correspondientes al resto de las provincias será publicado próximamente en el portal institucional www.ifarhu.gob.pa.