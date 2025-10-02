Nacionales -  2 de octubre de 2025 - 08:00

Calendario de pago del PASE-U: Lugares donde será entregado el cheque por el IFARHU

En Herrera y Los Santos continúa la entrega de cheques del PASE-U por el IFARHU, en un horario de: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Calendario de pago del PASE-U

Calendario de pago del PASE-U

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que todo está listo para el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), que contempla un desembolso superior a B/.84 millones y beneficiará a más de 771 mil estudiantes en todo el país.

Lugares de entrega de cheques del PASE-U por el IFARHU para el viernes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/1973474452760653874&partner=&hide_thread=false

Para este viernes 3 de octubre, el cronograma de pago incluye las siguientes entregas en cheque:

  • Provincia de Herrera: Pesé, Los Pozos y Las Minas.
  • Provincia de Los Santos: Tonosí, Pedasí, Guararé y Macaracas.

El IFARHU resaltó que su personal afina los últimos detalles logísticos con el fin de garantizar que los pagos se realicen de manera ordenada, ágil y segura.

El cronograma oficial con las fechas, horarios y centros de pago correspondientes al resto de las provincias será publicado próximamente en el portal institucional www.ifarhu.gob.pa.

En esta nota:
Seguir leyendo

Pago de becas PASE-U, IFARHU: Entrega de cheques para el jueves 2 y viernes 3 de octubre

Calendario de pago del PASE-U 2025: razones de la suspensión del segundo desembolso

Pago del PASE-U: estos son los documentos a entregar a partir del miércoles 1 de octubre

Recomendadas

Más Noticias