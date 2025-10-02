AAUD recauda B/.2.1 millones en moratoria y recuerda que vence el 31 de octubre

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) informó que hasta la fecha ha recaudado alrededor de B/.2.1 millones en el marco de la moratoria vigente hasta el 31 de octubre, aunque se esperaba una cifra mayor frente a la deuda total de B/.116 millones.
El administrador de la entidad, Ovil Moreno, explicó que la medida ofrece 50% de descuento a las personas naturales y 30% a las empresas para que puedan regularizar sus pagos.
AAUD extiende moratoria hasta el 31 de octubre
La deuda principal corresponde al sector residencial, que acumula entre B/.93 y B/.94 millones, mientras que el sector comercial adeuda alrededor de B/.20 millones. El administrador advirtió que existen empresas con años de morosidad, que nunca prestaron atención al tema, y ahora enfrentan altas sumas pendientes.