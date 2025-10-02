AAUD recauda B/.2.1 millones en moratoria y recuerda que vence el 31 de octubre

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario ( AAUD ) informó que hasta la fecha ha recaudado alrededor de B/.2.1 millones en el marco de la moratoria vigente hasta el 31 de octubre, aunque se esperaba una cifra mayor frente a la deuda total de B/.116 millones.

El administrador de la entidad, Ovil Moreno, explicó que la medida ofrece 50% de descuento a las personas naturales y 30% a las empresas para que puedan regularizar sus pagos.

AAUD extiende moratoria hasta el 31 de octubre

"Estamos dando una muy buena oportunidad para que las personas vengan y regularicen su situación con nosotros. Invitamos a todos a que ayuden a la Autoridad de Aseo porque estos fondos se invierten directamente en beneficio de la comunidad", señaló Moreno.

La deuda principal corresponde al sector residencial, que acumula entre B/.93 y B/.94 millones, mientras que el sector comercial adeuda alrededor de B/.20 millones. El administrador advirtió que existen empresas con años de morosidad, que nunca prestaron atención al tema, y ahora enfrentan altas sumas pendientes.