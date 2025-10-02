Panamá Nacionales -  2 de octubre de 2025 - 08:28

AAUD recauda B/.2.1 millones en moratoria y recuerda que vence el 31 de octubre

La AAUD ha recaudado B/.2.1 millones en la moratoria vigente hasta el 31 de octubre. Usuarios residenciales y empresas pueden acceder a descuentos.

AAUD recauda B/.2.1 millones en moratoria 

AAUD recauda B/.2.1 millones en moratoria 

AAUD
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) informó que hasta la fecha ha recaudado alrededor de B/.2.1 millones en el marco de la moratoria vigente hasta el 31 de octubre, aunque se esperaba una cifra mayor frente a la deuda total de B/.116 millones.

El administrador de la entidad, Ovil Moreno, explicó que la medida ofrece 50% de descuento a las personas naturales y 30% a las empresas para que puedan regularizar sus pagos.

AAUD extiende moratoria hasta el 31 de octubre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1973724859990421672&partner=&hide_thread=false

“Estamos dando una muy buena oportunidad para que las personas vengan y regularicen su situación con nosotros. Invitamos a todos a que ayuden a la Autoridad de Aseo porque estos fondos se invierten directamente en beneficio de la comunidad”, señaló Moreno. “Estamos dando una muy buena oportunidad para que las personas vengan y regularicen su situación con nosotros. Invitamos a todos a que ayuden a la Autoridad de Aseo porque estos fondos se invierten directamente en beneficio de la comunidad”, señaló Moreno.

La deuda principal corresponde al sector residencial, que acumula entre B/.93 y B/.94 millones, mientras que el sector comercial adeuda alrededor de B/.20 millones. El administrador advirtió que existen empresas con años de morosidad, que nunca prestaron atención al tema, y ahora enfrentan altas sumas pendientes.

En esta nota:
Seguir leyendo

¡Prepárese y tome nota! IMA publica donde habrá agroferias para el viernes 3 de octubre

VIDEO | Conferencia de prensa del Presidente Mulino: 2 de octubre de 2025

Calendario de pago del PASE-U: Lugares donde será entregado el cheque por el IFARHU

Recomendadas

Más Noticias