Auditorías revelan presunto mal uso de fondos en juntas comunales

La Dirección de Descentralización adelanta un proceso de auditorías en juntas comunales del país, ante presuntos casos de mal uso de fondos públicos. La directora de la entidad, Roxana Méndez, explicó que estas revisiones no estaban inicialmente contempladas dentro de los procedimientos habituales, pero fueron necesarias para esclarecer la situación.

Auditorías en juntas comunales por mal uso de fondos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1973816585279144030&partner=&hide_thread=false Nuevas auditorías han sido iniciadas en juntas comunales por presunto mal uso de fondos públicos.



“Ya estamos próximos a terminar toda esta revisión que realmente fue una tarea no contemplada porque no es parte de los procesos que se llevan en esta institución, pero bueno, eso marcó una historia. Hoy en día ya tenemos el proceso de descentralización como fue concebido y con los programas formales y bien reglamentados”, señaló Méndez.

Las auditorías buscan garantizar la transparencia en el uso de los recursos asignados a las juntas comunales y reforzar la confianza en el modelo de descentralización.

Según la Dirección de Descentralización, el objetivo es que los programas se ejecuten de forma clara, ordenada y bajo un marco normativo definido, evitando situaciones que puedan afectar a las comunidades beneficiadas.