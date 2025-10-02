MiAmbiente desmantela campamento ilegal de tala y quema de mangle rojo

Guardaparques del Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ), en conjunto con la Policía Ambiental, Rural y Turística, desmantelaron un campamento y un horno artesanal utilizado para la tala y quema ilegal de mangle rojo en el Área Protegida Manglares de la Bahía de Chame.

El operativo permitió identificar estructuras improvisadas empleadas para el procesamiento del mangle, un recurso natural clave para la protección de costas, la biodiversidad marina y la mitigación del cambio climático.

Guardaparques junto a la Policía Ambiental desmantelaron un campamento y un horno utilizado para la tala y quema ilegal de mangle rojo en el Área Protegida Manglares de la Bahía de Chame. @MiAmbientePma señaló que el caso fue remitido a las autoridades competentes y seguirá…

MiAmbiente informó que el caso fue remitido a las autoridades competentes para dar seguimiento legal. La institución reiteró su compromiso con la defensa de los ecosistemas costeros y recordó que la extracción ilegal de mangle representa una amenaza directa a los recursos naturales y a las comunidades que dependen de ellos.

"Seguiremos trabajando para garantizar la conservación de los manglares, fundamentales en la lucha contra el cambio climático y en la protección de la vida silvestre", destacó MiAmbiente en un comunicado.

Los manglares de la Bahía de Chame son parte de las zonas protegidas del país, reconocidas por su importancia ecológica en la captura de carbono, la protección de costas frente a tormentas y como hábitat de diversas especies de flora y fauna.