Policía Nacional decomisa 25 mil artículos falsificados en Santa Ana

La Policía Nacional , en conjunto con el Ministerio Público, decomisó más de 25 mil artículos con marcas presuntamente falsificadas, valorados en aproximadamente 500 mil dólares, tras un operativo desarrollado en un local comercial del corregimiento de Santa Ana.

El allanamiento permitió retirar del mercado productos que presuntamente infringían derechos de propiedad intelectual y que representaban un riesgo para consumidores, al no cumplir con los estándares de calidad ni garantías legales.

Las autoridades confirmaron que el caso quedó a disposición del Ministerio Público, el cual continuará con las investigaciones para determinar la procedencia de la mercancía y las responsabilidades penales correspondientes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de seguir ejecutando acciones contra el comercio ilícito y la piratería, que afectan la economía formal, la seguridad de los consumidores y la competitividad de las empresas que operan legalmente en el país.