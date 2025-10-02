Medcom y Sumarse firman acuerdo como Media Partner de la Semana de la RSE 2025

Esta mañana se llevó a cabo la firma del acuerdo entre Medcom y Sumarse, consolidando una vez más la alianza que convierte a Medcom en Media Partner oficial de la Semana de la RSE 2025.
En la firma participaron Jorge Tzortzatos, gerente general de Medcom, y Karla Mola, directora ejecutiva de Sumarse, quienes resaltaron la importancia de esta alianza para fortalecer el alcance de los mensajes de sostenibilidad.
“Estamos muy contentos de apoyar a Sumarse un año más como Media Partner. Esta XIV edición es muy especial porque reunirá a CEOs que compartirán sus experiencias y éxitos, ofreciendo referentes valiosos que nos inspiran a fortalecer las mejores prácticas en responsabilidad social empresarial.” Señaló Jorge Tzortazos.
Por su parte, Karla Mola indicó sentirse contenta de este acuerdo, “Agradecemos a Medcom por acompañarnos desde el primer día como Media Partner de la Semana de la RSE. Esta XIV edición nos inspira a creer, crear y crecer, reuniendo a empresas, sociedad civil, gobierno, universidades y la vez la voz de los líderes para impulsar la sostenibilidad en Panamá.”
Gracias a este acuerdo, el público podrá recibir de primera mano toda la cobertura y detalles de un espacio que reunirá a líderes empresariales, CEO, academia y ciudadanía en torno a la sostenibilidad.