Medcom y Sumarse firman acuerdo como Media Partner de la Semana de la RSE 2025

Esta mañana se llevó a cabo la firma del acuerdo entre Medcom y Sumarse, consolidando una vez más la alianza que convierte a Medcom en Media Partner oficial de la Semana de la RSE 2025.

Con entusiasmo, Medcom reafirma su compromiso de apoyar la XIV edición de este importante evento, que se celebrará el 14 y 15 de octubre en el Hotel Sheraton Panamá, bajo el concepto “Creer. Crear. Crecer.”

En la firma participaron Jorge Tzortzatos, gerente general de Medcom, y Karla Mola, directora ejecutiva de Sumarse, quienes resaltaron la importancia de esta alianza para fortalecer el alcance de los mensajes de sostenibilidad.

“Estamos muy contentos de apoyar a Sumarse un año más como Media Partner. Esta XIV edición es muy especial porque reunirá a CEOs que compartirán sus experiencias y éxitos, ofreciendo referentes valiosos que nos inspiran a fortalecer las mejores prácticas en responsabilidad social empresarial.” Señaló Jorge Tzortazos.

Por su parte, Karla Mola indicó sentirse contenta de este acuerdo, “Agradecemos a Medcom por acompañarnos desde el primer día como Media Partner de la Semana de la RSE. Esta XIV edición nos inspira a creer, crear y crecer, reuniendo a empresas, sociedad civil, gobierno, universidades y la vez la voz de los líderes para impulsar la sostenibilidad en Panamá.”

Gracias a este acuerdo, el público podrá recibir de primera mano toda la cobertura y detalles de un espacio que reunirá a líderes empresariales, CEO, academia y ciudadanía en torno a la sostenibilidad.