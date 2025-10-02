Donald Trump anuncia recortes permanentes tras cierre parcial del gobierno federal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este jueves que su administración prepara recortes permanentes en el gobierno federal, tras el cierre parcial que inició el 1 de octubre por los desacuerdos entre demócratas y republicanos en el Congreso.

El mandatario informó que se reunió con Russell Vought, director de la Oficina de Presupuesto, para definir qué agencias serán objeto de recortes y si estos serán temporales o definitivos.

Donald Trump anunció que evalúa recortes permanentes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1973827826122932227&partner=&hide_thread=false El presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves que prepara recortes permanentes en el gobierno federal gracias al cierre parcial causado por los desacuerdos entre demócratas y republicanos.



El gobierno republicano afirmó, además, que va a suprimir miles de… pic.twitter.com/YF1gQn8bHJ — Telemetro Reporta (@TReporta) October 2, 2025

“Me reuniré hoy con Russ Vought para determinar cuáles de las muchas agencias demócratas, la mayoría de las cuales son una estafa política, recomienda recortar, y si esos recortes serán temporales o permanentes”, escribió Trump en su red Truth Social. “Me reuniré hoy con Russ Vought para determinar cuáles de las muchas agencias demócratas, la mayoría de las cuales son una estafa política, recomienda recortar, y si esos recortes serán temporales o permanentes”, escribió Trump en su red Truth Social.

El republicano también arremetió contra la oposición al señalar: “No puedo creer que los demócratas de extrema izquierda me hayan dado esta oportunidad sin precedentes”, en referencia al bloqueo que mantiene paralizado el presupuesto federal. El cierre administrativo afecta a unos 750.000 trabajadores del gobierno federal, quienes permanecen sin salario mientras se prolonga la disputa política.

Además, la Casa Blanca confirmó que planea suprimir miles de millones de dólares en fondos federales destinados a varios estados gobernados por demócratas, lo que incrementa la tensión en un escenario político ya polarizado.